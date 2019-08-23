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Житель Иркутской области убил двух человек

Житель Иркутской области убил двух человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время застолья между ними вспыхнул конфликт

В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве двух человек ранее судимому 35-летнему жителю Шелеховского района.

По версии следствия, в начале августа 2019 года на одном из участков СНТ «Весна» Шелеховского района компания распивала спиртные напитки. Во время застолья вспыхнул конфликт, и обвиняемый ударил ножом в шею 35-летнюю женщину. Она скончалась на месте.

Затем мужчина верёвкой задушил находящегося там же мужчину. После обвиняемый спрятал тела, скрыл следы и орудия преступления.

- Несмотря на это, в кратчайшие сроки преступление было раскрыто и подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - заключили в следственном управлении.
убийство
 
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