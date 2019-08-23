Житель Иркутской области убил двух человек

Во время застолья между ними вспыхнул конфликт



В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве двух человек ранее судимому 35-летнему жителю Шелеховского района.



По версии следствия, в начале августа 2019 года на одном из участков СНТ «Весна» Шелеховского района компания распивала спиртные напитки. Во время застолья вспыхнул конфликт, и обвиняемый ударил ножом в шею 35-летнюю женщину. Она скончалась на месте.



Затем мужчина верёвкой задушил находящегося там же мужчину. После обвиняемый спрятал тела, скрыл следы и орудия преступления.



- Несмотря на это, в кратчайшие сроки преступление было раскрыто и подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- Производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - заключили в следственном управлении.

