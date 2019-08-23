Житель Бурятии пилил деревья возле своего села

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку



Участковый уполномоченный полиции в ходе рейда задержал 44-летнего жителя села Гутай Бичурского района. Мужчина спилил около 6 кубометров сосны недалеко от своего села. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.



Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку.



С места происшествия полицейские изъяли заготовленную древесину, бензопилу и трактор с прицепом.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 8.32 КРФ об АП – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

