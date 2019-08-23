Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку
Участковый уполномоченный полиции в ходе рейда задержал 44-летнего жителя села Гутай Бичурского района. Мужчина спилил около 6 кубометров сосны недалеко от своего села. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.
Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку.
С места происшествия полицейские изъяли заготовленную древесину, бензопилу и трактор с прицепом.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 8.32 КРФ об АП – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии пилил деревья возле своего села
Происшествия, Фото:
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