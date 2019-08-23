У читинца украли деньги с карты во время рыбалки

Он оставил без присмотра свой телефон на берегу



В отдел полиции в Чите поступило заявление от местного жителя о краже 14 тысяч рублей с банковской карты.



Накануне мужчина рыбачил на реке Ингода, а сотовый телефон оставил без присмотра на берегу. К номеру же телефона подключена услуга «Мобильный банк». Вернувшись домой, мужчина обнаружил списание денег с карты.



Личность гражданина, который, гуляя по берегу реки, увидел телефон и перевёл деньги на свой счёт, установили. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные деньги вор успел потратить, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

