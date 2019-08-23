Люди самостоятельно потушили пожар в доме
22 августа в Бурятии было зарегистрировано 8 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.
В посёлке Кичера Северо-Байкальского района загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём, пожар уничтожил баню полностью. Вероятно, причиной стало неосторожное обращением с огнём.
В посёлке Багдарин Баунтовского района горел дом. На момент прибытия пожарных возгорание уже было потушено местным населением. Огонь повредил кровать и кресло. Предполагаемой причиной пожара стала шалость детей с огнём.
В посёлке Заиграево Заиграевского района и в посёлке Таксимо Муйского района были зарегистрированы возгорания бытового и строительного мусора, на площади 7 и 10 кв.м. Предположительными причинами пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за детской шалости едва не сгорел дом
Происшествия, Фото:
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