В Бурятии из-за детской шалости едва не сгорел дом

Люди самостоятельно потушили пожар в доме



22 августа в Бурятии было зарегистрировано 8 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.



В посёлке Кичера Северо-Байкальского района загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём, пожар уничтожил баню полностью. Вероятно, причиной стало неосторожное обращением с огнём.



В посёлке Багдарин Баунтовского района горел дом. На момент прибытия пожарных возгорание уже было потушено местным населением. Огонь повредил кровать и кресло. Предполагаемой причиной пожара стала шалость детей с огнём.



В посёлке Заиграево Заиграевского района и в посёлке Таксимо Муйского района были зарегистрированы возгорания бытового и строительного мусора, на площади 7 и 10 кв.м. Предположительными причинами пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



