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В Бурятии тушат крупный лесной пожар

В Бурятии тушат крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под наблюдением находится более 28 тысяч гектаров леса

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе на общей площади около 532 га. По состоянию на утро 23 августа, работы по тушению пожара продолжаются.

- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 4 термоточки в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 28 853 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

На тушении за сутки работало 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 20 единиц лесопожарной техники.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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