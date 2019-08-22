В Чите Цаца помогла выйти на след вора

Собака по кличке Цаца привела полицейских на берег реки, где хранились украденные вещи



В Чите в полицию обратился местный житель, из квартиры которого украли телевизор, ноутбук, телевизионную приставку и продукты питания. Потерпевший оценил ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Неизвестные проникли в квартиру, взломав дверные запоры.



На месте происшествия полицейский-кинолог Павел Ветошкин применил служебную собаку, которая показала сотрудникам, куда пошёл подозреваемого.



Немецкая овчарка по кличке Цаца привела полицейских на берег реки Читинка, где был обнаружен схрон с похищенными вещами. Спустя некоторое время подозреваемый пришёл за ними и был задержан сотрудниками уголовного розыска. Вором оказался 37-летний гражданин без определённого места жительства.



За кражу с незаконным проникновением в жилище на мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

