Собака по кличке Цаца привела полицейских на берег реки, где хранились украденные вещи
В Чите в полицию обратился местный житель, из квартиры которого украли телевизор, ноутбук, телевизионную приставку и продукты питания. Потерпевший оценил ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Неизвестные проникли в квартиру, взломав дверные запоры.
На месте происшествия полицейский-кинолог Павел Ветошкин применил служебную собаку, которая показала сотрудникам, куда пошёл подозреваемого.
Немецкая овчарка по кличке Цаца привела полицейских на берег реки Читинка, где был обнаружен схрон с похищенными вещами. Спустя некоторое время подозреваемый пришёл за ними и был задержан сотрудниками уголовного розыска. Вором оказался 37-летний гражданин без определённого места жительства.
За кражу с незаконным проникновением в жилище на мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите Цаца помогла выйти на след вора
Происшествия, Фото:
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