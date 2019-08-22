На этот раз он ехал на мопеде
Сотрудники ГИБДД патрулировали посёлок Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. Во время дежурства они остановили мопед под управлением 46-летнего местного жителя.
Поведение мужчины на дороге вызвало подозрение у инспекторов, которое было подтверждено проведённым медицинским освидетельствованием. Оказалось, что водитель пьян.
В ходе дальнейшей проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что в сентябре 2018 года по решению суда за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения он был лишён водительских прав на 2 года и получил условное наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с испытательным сроком 2 года. Однако в нарушение установленных ограничений снова сел за руль.
Примечательно, что мужчина с 2000 года в общей сложности был пойман за рулём в нетрезвом виде 9 раз.
Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области водителя поймали пьяным в 10-й раз
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