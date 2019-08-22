Иркутянин насмерть сбил велосипедиста и сбежал

Инспекторы ГИБДД установили предполагаемую марку автомобиля, опросили свидетелей и очевидцев. Сформировали поисковые группы, ориентировка на автомобиль была передана наружным службам полиции. В результате водитель был установлен и задержан. Им оказался 66-летний житель Ленинского района Иркутска.











Вечером 18 августа на улице Батарейная в районе ТЦ «Приангарье» в Иркутске водитель сбил велосипедиста, который следовал по проезжей части, после чего скрылся. В результате ДТП 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.По данному факту полицейскими проводится доследственная проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка.Автомобиль помещён на арестплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.