Улан-удэнец украл телефон и бумажник у дерущегося мужчины

Он также уличён в краже стройматериалов



21 августа в отдел полиции Железнодорожного района поступило заявление о грабеже от 34-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что недавно переехал в общежитие и распивал спиртное со своими новыми знакомыми.



В ходе застолья между ним и соседом возник конфликт, завязалась драка. Пока мужчины выясняли отношения, из кармана мужчины выпали телефон и бумажник. Этим воспользовался третий участник инцидента – приятель соседа. Он забрал чужое имущество, затем он украл 300 рублей с найденной в портмоне бесконтактной карты. Сумма общего ущерба составила около семи тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Известно, что постоянного источника дохода он не имеет и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за кражу стройматериалов с территории организации. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Украденный телефон изъят и передан владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

