В Улан-Удэ хозяин квартиры зарезал арендатора

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Накануне на улице Пищевая на Мелькомбинате в Улан-Удэ убили мужчину. Трагедия разыгралась во время распития спиртных напитков.По версии следствия, за два дня до происшествия мужчина и женщина сняли квартиру. Вчера в гости пришёл хозяин жилища, компания начала распивать спиртное.- Между арендатором квартиры и гостем произошла ссора на фоне распития спиртных напитков, в ходе которой хозяин квартиры нанёс один удар ножом в область грудной клетки, - рассказал «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.От полученной травмы мужчина скончался. Погибшему было 32 годаПосле преступления убийца скрылся с места происшествия.Возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи и разыскивают злоумышленника.В паблике Crimburyatia.ru появилось видео с места происшествия. На кадрах запечатлены несколько автомобилей правоохранительных органов.