В Улан-Удэ хозяин квартиры зарезал арендатора

Накануне на улице Пищевая на Мелькомбинате в Улан-Удэ убили мужчину. Трагедия разыгралась во время распития спиртных напитков.
По версии следствия, за два дня до происшествия мужчина и женщина сняли квартиру. Вчера в гости пришёл хозяин жилища, компания начала распивать спиртное.
- Между арендатором квартиры и гостем произошла ссора на фоне распития спиртных напитков, в ходе которой хозяин квартиры нанёс один удар ножом в область грудной клетки, - рассказал «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.
От полученной травмы мужчина скончался. Погибшему было 32 года
После преступления убийца скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи и разыскивают злоумышленника.
В паблике Crimburyatia.ru появилось видео с места происшествия. На кадрах запечатлены несколько автомобилей правоохранительных органов.