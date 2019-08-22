Один из подозреваемых помещён под стражу
Заявление от жителя города Краснокаменск Забайкальского края о краже имущества поступило в полицию в ночь на 21 августа. Накануне днём воры проникли в дом потерпевшего, взломав дверной замок топором, и украли телевизор, музыкальную колонку, сабвуфер и продукты питания.
Через несколько часов подозреваемые были задержаны. В содеянном они признались. Выяснилось, что мужчины пришли к потерпевшему в гости. Но, прождав его возле закрытой двери, решили совершить кражу.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с незаконным проникновением в жилище». Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания. Место сбыта похищенного телевизора установлено, он изъят. Принимаются меры к изъятию другого имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье гости не дождались хозяина и взломали его дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поиски продолжаются четвёртый день
Обеспокоенная мать заявила в полицию
Один из подозреваемых помещён под стражу
Он использовал нож и верёвку
Они вместе отмечали продажу машины
Мужчина брал с наркозависимых символическую плату
Жители Боханского района нанесли крупный ущерб лесному фонду
«Тойота Марк II» врезалась в дерево
Всего за сутки проводились работы по тушению четырёх очагов
Наезд на ребёнка произошёл около 10 часов вечера
Член участковой избирательной комиссии сам голосовал за других людей
Аварии произошли сегодня днём
Сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню
Авария произошла в Солдатском
Она украла деньги в фирме, где находилась на исправительных работах