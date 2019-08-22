В Забайкалье гости не дождались хозяина и взломали его дом

Один из подозреваемых помещён под стражу



Заявление от жителя города Краснокаменск Забайкальского края о краже имущества поступило в полицию в ночь на 21 августа. Накануне днём воры проникли в дом потерпевшего, взломав дверной замок топором, и украли телевизор, музыкальную колонку, сабвуфер и продукты питания.



Через несколько часов подозреваемые были задержаны. В содеянном они признались. Выяснилось, что мужчины пришли к потерпевшему в гости. Но, прождав его возле закрытой двери, решили совершить кражу.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с незаконным проникновением в жилище». Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания. Место сбыта похищенного телевизора установлено, он изъят. Принимаются меры к изъятию другого имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

