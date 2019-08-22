Он использовал нож и верёвку
В начале августа в полицию поступило сообщение о преступлении. В одном из садоводств Шелеховского района Иркутской области сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, а недалеко в лесополосе – тело женщины с признаками насильственной смерти.
Сыщики установили и задержали подозреваемого, им оказался 35-летний ранее судимый за разбой мужчина, который сознался в содеянном. Выяснилось, что на даче компания мужчин и женщин распивали спиртные напитки. Во время возникшего конфликта мужчина нанёс удары ножом в шею 35-летней женщине. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте.
Затем обвиняемый веревкой задушил находящегося там же мужчину.
После преступления он спрятал тела, скрыл следы и орудия преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области поймали убийцу двух человек
Происшествия, Фото:
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