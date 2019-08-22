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В Бурятии в ДТП пострадал пьяный пассажир

В Бурятии в ДТП пострадал пьяный пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Тойота Марк II» врезалась в дерево

Вчера ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии произошло ДТП.

- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по ул. 70 лет Октября, напротив дома № 17/2 не справился с управлением и совершил наезд на дерево, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир, получивший травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции уточнили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку.
ДТП
 
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