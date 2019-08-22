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В Бурятии очередное дело о фальсификации на выборах окончилось штрафом

В Бурятии очередное дело о фальсификации на выборах окончилось штрафом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Член участковой избирательной комиссии сам голосовал за других людей

В Бурятии вынесено решение по очередному делу о фальсификации на выборах депутатов Народного Хурала 2018 года.

Бывший член участковой избирательной комиссии из Курумканского района признан виновным в фальсификации подписей избирателей (ст. 142.1 УК РФ).

- В суде установлено, что в день выборов депутатов Народного Хурала в сентябре 2018 года мужчина внёс в список избирателей сведения и паспортные данные троих избирателей, сфальсифицировав их подписи. Осуждённый проголосовал вместо граждан, сделав соответствующие отметки в бюллетенях, - сообщает прокуратура Бурятии.

Приговором Баргузинского районного суда бывшему члену избирательной комиссии с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», выборы в Народный Хурал обернулись целой чередой дел с фальсификациями. Все они окончились всего лишь штрафами.

Бурятия прогремела на всю страну уже в единый день голосования. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725 в Улан-Удэ лично внёс ложные «галочки» в 50 избирательных бюллетеней в пользу одного из кандидатов в депутаты. Он также внёс в 45 бюллетеней ложные отметки о голосовании за «Единую Россию». Победитель выборов на этом округе Михаил Гергенов назвал произошедшее «провокацией», специально совершённой против него. Затем суд прекратил уголовное дело, а фальсификатор отделался штрафом.

Также было прекращено уголовное дело в Хоринском районе Бурятии, возбуждённое на председателя участковой избирательной комиссии и его зама. Они незаконно выдали бюллетени для того, чтобы специальные люди проголосовали за других граждан.

Отделалась судебным штрафом и обязанностью извиниться перед местными жителями и бывший председатель участковой избирательной комиссии № 49 территориальной избирательной комиссии Баунтовского эвенкийского района. Она лично выбрала 24 гражданина, которые, как она предполагала, не должны были прийти на выборы. Затем внесла их данные в реестр заявлений о голосовании вне помещения избирательного участка, поставила от их имени подписи, а также проголосовала за них.


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