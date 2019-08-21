Мужчинам грозит лишение свободы
Во время рейда на реке Верхняя Ангара в 15 километрах от посёлка Янчукан Северо-Байкальского района Бурятии, транспортные полицейские заметили двух мужчин. У них незаконно хранились нарезные огнестрельные оружия и патроны.
- Оружие и боеприпасы сотрудниками полиции были изъяты, возбуждены уголовные дела, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчинам грозит до 4 лет колонии.
У двух жителей Бурятии изъяли боеприпасы и оружие
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