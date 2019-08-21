Потерявшая память улан-удэнка бродила по набережной

Росгвардейцы вернули потерявшую память женщину домой



Сотрудники вневедомственной охраны Улан-Удэ нашли потерявшую память пожилую женщину.



Вчера сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на набережной реки Селенга, обратили внимание на бесцельно блуждающую старушку, которая не могла вспомнить путь домой.



В ходе личного досмотра, в одном из карманов, росгвардейцы обнаружили записку с номером сотового телефона и именем. На телефонный звонок ответил сын потерявшейся 79-летней женщины, страдающей частичной потерей памяти.



Сотрудники Росгвардии отвезли женщину в отдел полиции и передали родным, которые уже забили тревогу и передавали приметы пропавшей в дежурной части.



Всё закончилось благополучно, и родственники поблагодарили сотрудников за оказанную помощь, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

