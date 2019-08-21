В Бурятии увеличилась раскрываемость уголовных дел

Раскрыто около 6 из 11-ти тысяч преступлений



В первом полугодии 2019 года в Бурятии зарегистрировано более 11 тысяч уголовных дел, из них около 6 тысяч раскрыто.



Увеличилась раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, разбоев, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также дел, связанных с лесными пожарами. Виновные лица установлены по 289 преступлениям прошлых лет.



Вместе с тем производство расследования по 40% уголовных дел приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Цифры были озвучены на межведомственном совещании , на котором обсуждены вопросы результативности принимаемых мер по раскрываемости преступлений.



- В ходе совещания внимание участников обращено на качество предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности. По итогам вынесено решение, в котором определён комплекс совместных мероприятий, направленных на исключение фактов необоснованных приостановлений расследований по уголовным делам, повышение эффективности работы по раскрытию преступлений и обеспечению безопасности граждан, - заключают в прокуратуре Бурятии.

