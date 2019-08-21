Улан-удэнцев встревожили сообщения о появлении в лесу медведицы с медвежонком
В паблике «Аноним 03» накануне появилось тревожное сообщение от одного из горожан о том, что он видел на Верхней Берёзовке медведицу с медвежонком.
- Люди будьте осторожны, на Верхней Берёзовке ходит медведица в лесу. Ходили за грибами, видели медведицу с медвежонком, это очень страшно, - написал улан-удэнец.
Пользователи начали активно обсуждать пост:
«Нужно застрелить, пока не случилось чего»
«Ну, вот, еды видимо нет, они будут выходить в пригородные лесные массивы к людям. А люди будут их отстреливать. Грустно, в общем. Не ходите в лес»
«Опять в болталогию поверили. Медведице делать нечего как по Верхней Березовке бродить. Да там людей больше, чем берёз»
Многие не поверили записи в соцсети, предположив, что люди специально распространяют такое, чтобы собрать побольше дикоросов.
Как сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре, специалисты выезжали и проверяли местность, однако животных они не обнаружили.
- Поступало обращение, выезжали инспекторы, территорию обследовали, но ничего не обнаружили. Мы прислушиваемся к таким сообщениям, и периодически инспектор по Иволгинскому району выезжает, осматривает эти места, - пояснил заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Улан-удэнцев просят сообщить в Бурприроднадзор, если они действительно увидят дикого зверя в городских лесах. Если информация подтвердится, то будут приняты меры.
В Улан-Удэ не подтвердились слухи о медведице с медвежонком
Происшествия, Фото:
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