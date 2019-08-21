Свою жену он ударил этим же топором
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Шараты Нукутского района. Он обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
По версии следствия, вечером 8 марта 2019 года в одном из домов села Шараты двое супругов в компании их общего знакомого распивали спиртные напитки. Мужчина приревновал жену к приятелю, избил его и нанёс ему несколько ударов топором по голове.
От полученных повреждений 23-х летний потерпевший скончался на месте. Затем злоумышленник, угрожая убийством, этим же топором нанёс удары 34-х летней супруге, причинив ей лёгкий вред здоровью.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ревнивый житель Иркутской области зарубил знакомого
Происшествия, Фото:
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