В Улан-Удэ перед роддомом произошло ДТП

Столкнулись «Тойота Пробокс» и «Тойота Филдер»
Сегодня около трёх часов дня на перекрёстке улиц Солнечная и Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, напротив роддома в направлении улицы Боевой «Тойота Пробокс» с символикой такси «Максим» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер».
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на перекрёстке в центре Улан-Удэ подряд произошло два ДТП
. Местные жители говорят, что аварии на этом месте происходят часто.
Она сообщила аферистке трёхзначный код на обороте карты
Мужчина отказывался показывать своё лицо во время оформления административного материала
Столкнулись «Тойота Пробокс» и «Тойота Филдер»
У них изъяты древесина, два автомобиля «Mitsubishi Canter» и мотоцикл «ИЖ»
Чтобы получить «компенсацию» за некачественный товар, она брала кредиты в банках
За два дня в Братске в ДТП пострадали трое детей
Улан-удэнцам советуют не купаться в Селенге
Мужчину задержали сотрудники исправительного учреждения
22-летний военный отправлялся на службу, но был убит перед вылетом
Когда у убийцы забрали детей, она просто продолжила распивать спиртное
В гараже оборудовали систему автономного полива и вентиляции
Полицейские задержали рецидивиста
Она потребовала деньги, но, не получив их, скрылась
Ещё три человека с травмами были доставлены в больницу
Пострадавшая после аварии три недели находилась на лечении