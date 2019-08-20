В забайкальскую колонию пытались передать наркотики

Мужчину задержали сотрудники исправительного учреждения



Сотрудники исправительной колонии №5 в Забайкальском крае возле учреждения задержали мужчину.



- При осмотре участка местности обнаружен и изъят полимерный свёрток овальной формы с веществом темно-зелёного цвета, по внешним признакам схожим с наркотическим веществом, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



По заключению эксперта, наркотическое вещество является маслом каннабиса массой 49,442 грамм и веществом массой 7,750 грамм, содержащее в своём составе табак и наркотическое средство масло каннабиса.



Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.



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