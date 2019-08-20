Она потребовала деньги, но, не получив их, скрылась
Вечером 19 августа на телефон дежурной части полиции Читы позвонила местная жительница и сообщила о нападении. Когда женщина продавала цветы рядом с торговым центром, к ней подошла неизвестная и, угрожая пистолетом, потребовала деньги.
Потерпевшая закричала, и преступница, не получив желаемое, попыталась скрыться внутри торгового центра. Однако была задержана сотрудниками ППС и доставлена в отдел полиции.
Налётчицей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи и грабёж 35-летняя читинка.
В отношении женщины возбуждено уголовно дело по статье РФ «Разбой». Она помещена в изолятор временного содержания. Пистолет, предположительно пневматический, изъят и направлен на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка с пистолетом напала на продавщицу цветов
Происшествия, Фото:
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