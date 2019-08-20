В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП подряд

Накануне, 19 августа, на перекрёстке улиц Фрунзе и Борсоева в Улан-Удэ, с небольшой разницей во времени произошло два ДТП.
В первом ДТП девушка за рулём «Тойота Аллион», выезжая со стороны улицы Фрунзе, поворачивала налево в направлении Элеватора. По всей видимости, она не убедилась безопасности своего манёвра.
- В этот момент по главной дороге двигался «Рено Логан» с символикой такси «Максим». В автомобиле, кроме водителя, был пассажир. Таксист, уходя от удара с иномаркой, совершил столкновение с бетонным бордюром, - пояснил свидетель ДТП.
В аварии никто не пострадал. Девушка-водитель свою вину признала.
Буквально через 10-15 минут на этом же месте произошло ещё одно ДТП. На этот раз девушка за рулём «Хёндай Солярис» также выезжала со стороны улицы Фрунзе с поворотом налево в направлении Элеватора. Она врезалась в автомобиль «Ниссан Ваннет».
- В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили получили серьёзные механические повреждения – обе машины не на ходу от удара. Виновница свою вину признала, - рассказал свидетель ДТП.
По словам местных жителей, на этом месте часто происходят дорожные аварии. С целью соблюдения ПДД здесь установлены знаки «Движение только направо» и «Уступи дорогу».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. Улан-удэнец получил травмы в столкновении с пьяным водителем грузовика. Также в Джидинском районе в столкновении двух «Тойот» пострадали сразу три женщины-пассажирки.