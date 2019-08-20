В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП подряд

Накануне, 19 августа, на перекрёстке улиц Фрунзе и Борсоева в Улан-Удэ, с небольшой разницей во времени произошло два ДТП.









В аварии никто не пострадал. Девушка-водитель свою вину признала.











- В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили получили серьёзные механические повреждения – обе машины не на ходу от удара. Виновница свою вину признала, - рассказал свидетель ДТП.















