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Забайкалец украл из кафе алкоголь и сигареты

Забайкалец украл из кафе алкоголь и сигареты
Происшествия, 
Он спрятал украденное в тайнике в лесу

В полицию поступило сообщение о проникновении в кафе, расположенном в селе Вершино-Шахтаминский, и краже алкоголя и сигарет. Вор попал в кафе, взломав дверные запоры. Он стащил 68 бутылок пива, вина, коньяка и 48 пачек сигарет. Ущерб владелица кафе оценила в 30 тысяч рублей.

Подозреваемый был установлен и доставлен в полицию, им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Украденное он спрятал в схроне в лесу, неподалеку от села. 

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Украденное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 

кража
 
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