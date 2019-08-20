ДТП произошло ранним утром
В понедельник, 19 августа в 6.20 часов утра на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ произошло ДТП.
58-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» в районе дома № 32 совершил столкновение с грузовиком «ГАЗ» под управлением 38-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами был госпитализирован в БСМП.
Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1.12 мг/л. Мужчина оформлен по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Накануне в ДТП в Джидинском районе пострадали три женщины-пассажирки.
Улан-удэнец пострадал в столкновении с пьяным водителем
Происшествия, Фото:
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