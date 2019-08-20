Забайкалец выращивал мак у себя в огороде



Полицейские изъяли 658 кустов.



Кроме того, в хозяйственных постройках сотрудники полиции обнаружили полимерный мешок с сорванными и высушенными кустами мака.



- В отношении подозреваемого дознавателем МО МВД России «Балейский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ» и части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Наркополицейские Забайкальского края в результате расследования выявили факт культивирования ранее судимым жителем города Балей наркосодержащего растения. В огороде по соседству с овощами полицейские обнаружили грядку с маком. Установлено, что владелец подворья намеренно посадил растение и в течение лета ухаживал за всходами, поливал, пропалывал от сорняков.