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Забайкалец выращивал мак у себя в огороде

Забайкалец выращивал мак у себя в огороде
Происшествия, 
У него изъяли 658 кустов

Наркополицейские Забайкальского края в результате расследования выявили факт культивирования ранее судимым жителем города Балей наркосодержащего растения. В огороде по соседству с овощами полицейские обнаружили грядку с маком. Установлено, что владелец подворья намеренно посадил растение и в течение лета ухаживал за всходами, поливал, пропалывал от сорняков.

Полицейские изъяли 658 кустов.

Кроме того, в хозяйственных постройках сотрудники полиции обнаружили полимерный мешок с сорванными и высушенными кустами мака. 
 
- В отношении подозреваемого дознавателем МО МВД России «Балейский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ» и части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
наркотики изъятие
 
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