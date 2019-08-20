Столкнулись «Тойота Корона» и «Тойота Карина»
В понедельник в 8 часов утра в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
- 36-летний водитель «Тойоты Короны», следуя по автодороге «Енхор – Саган Усун» совершил столкновение с автомашиной «Тойота Карина» под управлением 46-летнего водителя, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали три пассажирки «Тойоты Карина». Это женщины, 51, 69 и 71 лет. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Улан-Удэ погиб пешеход.
В Бурятии в ДТП пострадали три женщины
Происшествия, Фото:
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