Жительница Братска попалась на уловки мошенников и стала должницей

Ей предстоит вернуть более миллиона рублей трём разным банкам



Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения денежных средств у 57-летней жительницы Братска. В начале августа ей с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который предложил заработок в Интернете биржевым маклером. Чтобы начать деятельность, она, по указке афериста, прошла по ссылке на сайт и подключила программу удалённого доступа. В этой программе женщина оставила все сведения о её банковских и кредитных картах.



Спустя несколько дней все её накопления и заёмные средства были украдены. Ущерб составил более 1,3 млн. рублей, из которых 256 тысяч – личные сбережения братчанки. Она стала должницей сразу трёх банков, выдавших ей кредитные карты.



После завершения проверочных мероприятий по этому факту следствием отдела полиции будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

