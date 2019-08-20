Ей предстоит вернуть более миллиона рублей трём разным банкам
Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения денежных средств у 57-летней жительницы Братска. В начале августа ей с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который предложил заработок в Интернете биржевым маклером. Чтобы начать деятельность, она, по указке афериста, прошла по ссылке на сайт и подключила программу удалённого доступа. В этой программе женщина оставила все сведения о её банковских и кредитных картах.
Спустя несколько дней все её накопления и заёмные средства были украдены. Ущерб составил более 1,3 млн. рублей, из которых 256 тысяч – личные сбережения братчанки. Она стала должницей сразу трёх банков, выдавших ей кредитные карты.
После завершения проверочных мероприятий по этому факту следствием отдела полиции будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Братска попалась на уловки мошенников и стала должницей
Происшествия, Фото:
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