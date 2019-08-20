В Забайкалье вор пробрался в квартиру к беспомощной бабушке

Мужчина знал, что больная пенсионерка не может помешать ему совершить кражу



90-летняя жительница посёлка Жирекен Забайкальского края заявила в полицию о краже. Из квартиры пожилой женщины неизвестные украли сумку, в которой находились деньги, банковские карты, сотовый телефон и документы.



Выяснилось, что бабушка, находясь в своей квартире, забыла закрыть входную дверь. Пропажу личных вещей обнаружила дочь пенсионерки, когда пришла навестить её.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель посёлка, который знал о том, что женщина не запирает дверь и в силу состояния здоровья не сможет ему помешать совершить кражу. От подозреваемого получены признательные показания.



За кражу возбуждено уголовное дело. Документы и банковские карты изъяты и возвращены потерпевшей. Принимаются меры к установлению местонахождения остального украденного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

