В Забайкалье вор пробрался в квартиру к беспомощной бабушке

Мужчина знал, что больная пенсионерка не может помешать ему совершить кражу
90-летняя жительница посёлка Жирекен Забайкальского края заявила в полицию о краже. Из квартиры пожилой женщины неизвестные украли сумку, в которой находились деньги, банковские карты, сотовый телефон и документы.
Выяснилось, что бабушка, находясь в своей квартире, забыла закрыть входную дверь. Пропажу личных вещей обнаружила дочь пенсионерки, когда пришла навестить её.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель посёлка, который знал о том, что женщина не запирает дверь и в силу состояния здоровья не сможет ему помешать совершить кражу. От подозреваемого получены признательные показания.
За кражу возбуждено уголовное дело. Документы и банковские карты изъяты и возвращены потерпевшей. Принимаются меры к установлению местонахождения остального украденного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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