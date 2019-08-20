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В Забайкалье вор пробрался в квартиру к беспомощной бабушке

В Забайкалье вор пробрался в квартиру к беспомощной бабушке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина знал, что больная пенсионерка не может помешать ему совершить кражу

90-летняя жительница посёлка Жирекен Забайкальского края заявила в полицию о краже. Из квартиры пожилой женщины неизвестные украли сумку, в которой находились деньги, банковские карты, сотовый телефон и документы.

Выяснилось, что бабушка, находясь в своей квартире, забыла закрыть входную дверь. Пропажу личных вещей обнаружила дочь пенсионерки, когда пришла навестить её.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель посёлка, который знал о том, что женщина не запирает дверь и в силу состояния здоровья не сможет ему помешать совершить кражу. От подозреваемого получены признательные показания.

За кражу возбуждено уголовное дело. Документы и банковские карты изъяты и возвращены потерпевшей. Принимаются меры к установлению местонахождения остального украденного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край кража
 
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