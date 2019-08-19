1065 из них – дети
Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привит 53221 человек, что составляет 99,2% от плана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (24% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%), - сообщили в пресс-службе управления.
На 19 августа в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3350 человек, в том числе 1065 детей, что на 22% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.
В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.
В Бурятии клещи покусали 3350 человек
Происшествия, Фото:
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