В Бурятии клещи покусали 3350 человек

1065 из них – дети



Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привит 53221 человек, что составляет 99,2% от плана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (24% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%), - сообщили в пресс-службе управления.



На 19 августа в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3350 человек, в том числе 1065 детей, что на 22% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.



В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.



