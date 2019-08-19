 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

В Бурятии клещи покусали 3350 человек

В Бурятии клещи покусали 3350 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
1065 из них – дети

Сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, в Бурятии продолжается. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привит 53221 человек, что составляет 99,2% от плана, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (24% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%), - сообщили в пресс-службе управления.

На 19 августа в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3350 человек, в том числе 1065 детей, что на 22% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ. Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.

В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.

клещи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье на стадионе росла конопля
В Забайкалье на стадионе росла конопля
Происшествия, 19.08.2019
Администрация поселения никаких мер для её уничтожения не принимала
В Бурятии с нарушением эксплуатировали вертолётные площадки
В Бурятии с нарушением эксплуатировали вертолётные площадки
Происшествия, 19.08.2019
Нарушения выявила транспортная прокуратура
В Забайкалье убийца двух человек пытался обжаловать приговор
В Забайкалье убийца двух человек пытался обжаловать приговор
Происшествия, 19.08.2019
Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима
Забайкалец обокрал 90-летнюю бабушку
Забайкалец обокрал 90-летнюю бабушку
Происшествия, 19.08.2019
Пенсионерка не запирала двери квартиры
В Бурятии после гибели сотрудника МЧС начали доследственную проверку
В Бурятии после гибели сотрудника МЧС начали доследственную проверку
Происшествия, 19.08.2019
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на реке Селенга
Улан-удэнец смошенничал с кредитом на 200 тысяч
Улан-удэнец смошенничал с кредитом на 200 тысяч
Происшествия, 19.08.2019
Ему грозит арест на срок до 4 месяцев
В Иркутской области поймали торговцев спайса
В Иркутской области поймали торговцев спайса
Происшествия, 19.08.2019
Они распространяли спайс путем закладок
В Бурятии два месяца ищут пропавшего подростка
В Бурятии два месяца ищут пропавшего подростка
Происшествия, 19.08.2019
Парень сбежал из социального учреждения
Забайкалец угнал машину после того, как её отремонтировал
Забайкалец угнал машину после того, как её отремонтировал
Происшествия, 19.08.2019
Поменять колодки его попросила его знакомая
Житель Бурятии украл две тонны сена
Житель Бурятии украл две тонны сена
Происшествия, 19.08.2019
Преступление произошло холодной зимой
Студент в Улан-Удэ украл телефон из машины
Студент в Улан-Удэ украл телефон из машины
Происшествия, 19.08.2019
Девушка отводила ребёнка в сад и не заперла автомобиль

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^