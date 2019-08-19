Нарушения выявила транспортная прокуратура
Как выяснила Бурятская транспортная прокуратура, в республике нарушали закон при эксплуатации вертолётных посадочных площадок
Две вертолётные площади вблизи посёлка Нюки Кабанского района с 2015 года используются Забайкальской базой авиационной охраны лесов для взлёта, посадки и стоянки вертолётов.
- Однако в нарушение требований законодательства о безопасности полётов база авиационной охраны лесов не обеспечила разработку аэронавигационных паспортов на площадки, не направляла в Росавиацию уведомления о начале их эксплуатации. Также в нарушение норм федеральных авиационных правил на момент проверки посадочные площадки не имели надлежащей маркировки и разметки, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Руководителю АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» внесено представление об устранении выявленных нарушений.
После прокурорского вмешательства учреждением заключён договор на разработку аэронавигационных документов, площадки приводятся в порядок.
Также проверена посадочная площадка «Кырен» в Тункинском районе. Выявлено, что места для стоянок воздушных судов на посадочной площадке не имели обязательной маркировки.
- Кроме того, установлено, что владелец земельного участка - МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» в течение двух лет допускало бездоговорное и безвозмездное его использование для базирования вертолётов, привлекаемых для проведения авиационных работ Тункинским национальным парком, - уточняют в транспортной прокуратуре.
Начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
В Бурятии с нарушением эксплуатировали вертолётные площадки
Происшествия, Фото:
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