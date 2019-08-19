В Бурятии поймали браконьеров с большим уловом омуля

У них обнаружено 350 хвостов рыбы
На Байкале на территории Баргузинского заповедника в ходе рейда сотрудники Росгвардии и работники Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству заметили моторную лодку. В неё мужчины загружали рыболовную сеть.
При проверке документов у двух жителей посёлка Усть-Баргузин было обнаружено 350 хвостов омуля, весом более 100 килограммов.
Мужчин, занимавшиеся незаконной ловлей рыбы, были задержаны и доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Также с места преступления изъята лодка и лодочный мотор.
Органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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