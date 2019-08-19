В Иркутской области поймали торговцев спайса

Они распространяли спайс путём закладок



30-летняя уроженка Усолья-Сибирского вместе со своим знакомым с июня продавали через интернет-магазин синтетические наркотики – спайс. Их распространяли путём закладок. Дилеры применяли меры предосторожности, оплата поступала через систему электронных платежей.



Наркоторговку задержали с поличным при попытке продать наркотики через специально созданный тайник. Затем сыщики задержали её 19-летнего подельника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. На данный момент установлено три эпизода их противоправной деятельности.



Во время обысков полицейские обнаружили 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета, также стражи порядка нашли 4 мобильных телефона, банковские карты, упаковочный материал и деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконной сбыт наркотических средств». Подозреваемую арестовали, её подельнику вручили подписку о невыезде. Сейчас устанавливаются другие участники преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



