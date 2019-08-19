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В Иркутской области женщина с ножом напала на пенсионеров

В Иркутской области женщина с ножом напала на пенсионеров
Происшествия, 
Она требовала отдать ей деньги

Накануне в городе Черемхово Иркутской области произошло разбойное нападение на пенсионеров.

Пожилая пара утром находилась дома. В это время неизвестная проникла в дом и под угрозой ножа потребовала передать имеющиеся деньги. Однако, испугавшись криков о помощи, преступница покинула место преступления.

Сотрудникам уголовного розыска по «горячим следам» удалось установить и задержать налётчицу. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая жительница города Черемхово.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

разбой
 
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