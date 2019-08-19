В Иркутской области женщина с ножом напала на пенсионеров

Она требовала отдать ей деньги



Накануне в городе Черемхово Иркутской области произошло разбойное нападение на пенсионеров.



Пожилая пара утром находилась дома. В это время неизвестная проникла в дом и под угрозой ножа потребовала передать имеющиеся деньги. Однако, испугавшись криков о помощи, преступница покинула место преступления.



Сотрудникам уголовного розыска по «горячим следам» удалось установить и задержать налётчицу. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая жительница города Черемхово.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



