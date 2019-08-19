В Бурятии запретили пить из реки из-за энтеровируса

Возбудитель инфекции обнаружен в Кяхтинском районе



В реке Киран Кяхтинского района Бурятии найден возбудитель энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кяхта.



В настоящее время не допускается использование воды из реки Киран для питьевых, рекреационных и хозяйственно-бытовых нужд. Сделано это с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

