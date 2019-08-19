Возбудитель инфекции обнаружен в Кяхтинском районе
В реке Киран Кяхтинского района Бурятии найден возбудитель энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кяхта.
В настоящее время не допускается использование воды из реки Киран для питьевых, рекреационных и хозяйственно-бытовых нужд. Сделано это с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
В Бурятии запретили пить из реки из-за энтеровируса
Происшествия, Фото:
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