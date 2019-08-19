Ранее он уже был уличён в грабеже
В полицию обратилась читинка с сообщением о хищении на улице у неё пакета, в котором находился сотовый телефон и планшет «Филипс».
Накануне она возвращалась домой в компании новых знакомых, один из молодых людей предложил донести её пакет с вещами. Когда девушка дошла до своего дома, то не увидела среди присутствующих этого мужчину и обратилась в полицию.
Полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый за грабеж местный житель. Сотовый телефон изъят, принимаются меры по возвращению украденного планшета. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (158 УК РФ), сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец предложил девушке помочь донести пакет и украл его
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