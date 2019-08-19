Бездомный, угрожая расправой, забрал у читинца ценные вещи

Злоумышленник отобрал у него телефон, спортивную мастерку и кроссовки
В отдел полиции в Чите поступило заявление от местного жителя о совершённом в отношении него преступлении. Выяснилось, что вечером потерпевший выпивал с малознакомыми мужчинами. Во время застолья один из них, угрожая заявителю ножом, отобрал у него мобильный телефон, спортивную мастерку и кроссовки, после чего скрылся. Потерпевший смог описать злоумышленника и назвать его имя.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина без определённого места жительства. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Вещи потерпевшего изъяты.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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