Бездомный, угрожая расправой, забрал у читинца ценные вещи

Злоумышленник отобрал у него телефон, спортивную мастерку и кроссовки



В отдел полиции в Чите поступило заявление от местного жителя о совершённом в отношении него преступлении. Выяснилось, что вечером потерпевший выпивал с малознакомыми мужчинами. Во время застолья один из них, угрожая заявителю ножом, отобрал у него мобильный телефон, спортивную мастерку и кроссовки, после чего скрылся. Потерпевший смог описать злоумышленника и назвать его имя.



Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина без определённого места жительства. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Вещи потерпевшего изъяты.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

