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В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящую машину

В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящую машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Автовладельца госпитализировали в больницу 

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 5 пожаров, из которых 4 ликвидировано в районах Бурятии. 

В селе Курумкан загорелся автомобиль. Автовладелец пытался самостоятельно потушить возгорание, однако не смог справится в пламенем и вызвал пожарных.

На момент прибытия пожарных транспортное средство горело изнутри. В пожаре выгорели салон и моторный отсек автомобиля. Причиной возгорания, предположительно, послужило короткое замыкание в моторном отсеке.

Владелец автомобиля в ожогами второй степени тяжести госпитализирован в больницу.

Ещё один пожар произошёл в улусе Амгаланта Хоринского района Бурятии. Здесь загорелся дом. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём. В результате возгорания дом сгорел полностью.

- Предварительно, причиной пожара стал поджог. Дом эксплуатировался как дачный, поэтому расселение не планируется, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

По причине неосторожного обращения с огнём в регионе зарегистрированы возгорания мусора в Заиграевском и Иволгинском районах.
пожар
 
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