В Бурятии в перевернувшихся машинах пострадали женщины и дети









За выходные произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей. Первое из них случилось вчера днём в Прибайкальском районе. 40-летняя женщина - водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» в 1 км. от села Нестерово не справилась с управлением. Женщина съехала с проезжей части и её автомобиль опрокинулся.



- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила водитель и её 12-летняя дочь, - сообщает УГИБДД по Бурятии. За выходные произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей. Первое из них случилось вчера днём в Прибайкальском районе. 40-летняя женщина - водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» в 1 км. от села Нестерово не справилась с управлением. Женщина съехала с проезжей части и её автомобиль опрокинулся.- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила водитель и её 12-летняя дочь, - сообщает УГИБДД по Бурятии.









Вторая авария произошла днём в Кяхтинском районе. 31-летняя автовладелица «Тойоты Корона», следуя по автодороге «Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг», в 6 км. от села Хоронхой, не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В больницу с травмами доставлены сама водитель и её 3-летняя дочь.



Как сообщал «Байкал-Daily», также произошло три смертельных ДТП. В двух из них погибли водители-подростки.



За два выходных дня на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 900 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 28 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



- Госавтоинспекция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой не допускать фактов управления детьми авто-мототранспортом. Управление транспортными средствами без навыков вождения, соответствующего обучения в автошколе и получения водительского удостоверения может обернуться непоправимыми последствиями, - отмечают автоинспекторы.



С начала года в ДТП с несовершеннолетними водителями погибли три 15-летних подростка.



Вторая авария произошла днём в Кяхтинском районе. 31-летняя автовладелица «Тойоты Корона», следуя по автодороге «Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг», в 6 км. от села Хоронхой, не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В больницу с травмами доставлены сама водитель и её 3-летняя дочь.Как сообщал «Байкал-Daily», также произошло три смертельных ДТП. В двух из них погибли водители-подростки. В пятницу несовершеннолетний автолюбитель за рулём «Тойоты» в компании друзей врезался в дерево и скончался на месте происшествия. Трое его приятелей госпитализированы в больницу. В субботу в ДТП погиб 15-летний мотоциклист. Авария произошла в селе Каленово Иволгинского района Бурятии. Ещё в одной аварии погиб пешеход, который переходил дорогу не по «зебре». Мужчина скончался на месте происшествия.За два выходных дня на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 900 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 28 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 11 человек - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.- Госавтоинспекция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой не допускать фактов управления детьми авто-мототранспортом. Управление транспортными средствами без навыков вождения, соответствующего обучения в автошколе и получения водительского удостоверения может обернуться непоправимыми последствиями, - отмечают автоинспекторы.С начала года в ДТП с несовершеннолетними водителями погибли три 15-летних подростка.

Вечером в пятницу, 16 августа, в Иволгинском районе Бурятии под колёса «Лексуса» попал 58-летний пешеход. 40-летний водитель иномарки ехал по автодороге Р-258 «Байкал» со стороны села Исток в направлении села Сужа, в 500 метрах от села Исток.Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина с тяжёлыми травмами госпитализирован в Республиканскую больницу имени Семашко.