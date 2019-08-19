В Улан-Удэ насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Накануне вечером на улице Иволгинская в Левобережной части Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.
26-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 44-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
- В результате ДТП мужчина получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в ДТП погиб 15-летний подросток
, ехавший на мотоцикле. Авария произошла в селе Каленово Иволгинского района Бурятии.
Ещё один трагический случай произошёл в улан-удэнском СНТ «Черёмушки» в пятницу. Во врезавшемся в дереве автомобиле погиб 14-летний пассажир
. Ещё трое подростков в возрасте 14-15 лет госпитализированы в больницу.
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