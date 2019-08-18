Утонувшему на Селенге сотруднику ГИМС было 34 года
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 августа, в Тарбагатайском районе Бурятии, в районе горы Спящий лев на реке Селенга утонул сотрудник государственной инспекции по маломерным судам ГИМС МЧС. Погибшему было 34 года.
- 16 августа в местности «Омулевка» Тарбагатайского района при выполнении планового патрулирования реки Селенга произошло происшествие, повлекшее гибель сотрудника государственной инспекции по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка Медведева Михаила Сергеевича 1985 г.р. По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственные мероприятия.
На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Ведутся поиски тела погибшего сотрудника.
В Бурятии третий день ищут тело погибшего сотрудника МЧС
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Утонувшему на Селенге сотруднику ГИМС было 34 года
ДТП произошло на улице Бабушкина
Он украл шесть бутылок спиртного из зимовья
Их задержали в Тарбагатайском районе
Залез в дом он благодаря открытой форточке
Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2219 га
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам
Соболезнования родным Владимира Срабионова выразил бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием Михахановым
Престарелый водитель устроил тройное ДТП
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»