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В Бурятии третий день ищут тело погибшего сотрудника МЧС

В Бурятии третий день ищут тело погибшего сотрудника МЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Утонувшему на Селенге сотруднику ГИМС было 34 года

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 августа, в Тарбагатайском районе Бурятии, в районе горы Спящий лев на реке Селенга утонул сотрудник государственной инспекции по маломерным судам ГИМС МЧС. Погибшему было 34 года.

- 16 августа в местности «Омулевка» Тарбагатайского района при выполнении планового патрулирования реки Селенга произошло происшествие, повлекшее гибель сотрудника государственной инспекции по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка Медведева Михаила Сергеевича 1985 г.р. По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит доследственные мероприятия.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Ведутся поиски тела погибшего сотрудника.

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