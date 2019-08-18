В Улан-Удэ в столкновении «Тойот» пострадала женщина

ДТП произошло на улице Бабушкина
В пятницу, 16 августа, около 14 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. Напротив кафе «Тамир» столкнулись две «Тойоты».
Водитель «Тойоты Виста», выезжая с прилегающей дороги, совершил столкновение с «Тойотой Рактис». После аварии женщина-водитель «Рактис» почувствовала себя плохо, ей была вызвана «скорая помощь».
Известно, что у виновника ДТП отсутствует страховой полис.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
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ДТП произошло на улице Бабушкина
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