Он украл шесть бутылок спиртного из зимовья
Днём 16 августа в отделение МВД обратился 70-летний житель Курумкан и сообщил, что ночью неизвестный украл из его зимовья кожаную сумку и шесть бутылок спиртного. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.
Оперативники установили и задержали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. По его словам, преступление он совершил, воспользовавшись приоткрытым окном.
Известно, что в марте мужчина был условно осуждён за кражу и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию и совершением административного правонарушения – распитием алкоголя в общественном месте – условный срок был заменён на реальный, однако от наказания мужчина скрылся.
Имущество он украл под воздействием спиртных напитков.
Часть похищенного изъята полицейскими. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Прятавшийся от правосудия житель Бурятии попался на краже алкоголя
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло на улице Бабушкина
Он украл шесть бутылок спиртного из зимовья
Их задержали в Тарбагатайском районе
Залез в дом он благодаря открытой форточке
Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2219 га
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам
Соболезнования родным Владимира Срабионова выразил бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием Михахановым
Престарелый водитель устроил тройное ДТП
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»
В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах