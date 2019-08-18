Прятавшийся от правосудия житель Бурятии попался на краже алкоголя

Он украл шесть бутылок спиртного из зимовья



Днём 16 августа в отделение МВД обратился 70-летний житель Курумкан и сообщил, что ночью неизвестный украл из его зимовья кожаную сумку и шесть бутылок спиртного. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.



Оперативники установили и задержали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. По его словам, преступление он совершил, воспользовавшись приоткрытым окном.



Известно, что в марте мужчина был условно осуждён за кражу и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию и совершением административного правонарушения – распитием алкоголя в общественном месте – условный срок был заменён на реальный, однако от наказания мужчина скрылся.



Имущество он украл под воздействием спиртных напитков.



Часть похищенного изъята полицейскими. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



