Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
15-летний подросток погиб в ДТП в селе Каленово Иволгинского района Бурятии в субботу, 17 августа. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Около пяти часов вечера 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» на одном из перекрёстков в Каленово не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора. От полученных травм парень скончался.
Госавтоинспекция просит жителей республики поговорить со своими детьми о недопустимости управления транспортным средством при отсутствии права управления. Вождение авто- или мототранспорта без соответствующего обучения в автошколе может обернуться непоправимыми последствиями, напоминают в УГИБДД.
Это уже второй случай гибели подростка в ДТП за два дня. Днём ранее, в пятницу, в Улан-Удэ погиб 14-летний парень, ещё трое несовершеннолетних госпитализированы.
В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам
Соболезнования родным Владимира Срабионова выразил бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием Михахановым
Престарелый водитель устроил тройное ДТП
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»
В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах
В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров
Четверо мужчин, учинивших жестокую расправу над фермерами, получили крупные сроки
За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело
Происшествия, 16.08.2019
Его приятель за рулём «Тойоты» врезался в дерево
Происшествия, 16.08.2019
Начата доследственная проверка