 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист

В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора

15-летний подросток погиб в ДТП в селе Каленово Иволгинского района Бурятии в субботу, 17 августа. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Около пяти часов вечера 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» на одном из перекрёстков в Каленово не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора. От полученных травм парень скончался.

Госавтоинспекция просит жителей республики поговорить со своими детьми о недопустимости управления транспортным средством при отсутствии права управления. Вождение авто- или мототранспорта без соответствующего обучения в автошколе может обернуться непоправимыми последствиями, напоминают в УГИБДД.

Это уже второй случай гибели подростка в ДТП за два дня. Днём ранее, в пятницу, в Улан-Удэ погиб 14-летний парень, ещё трое несовершеннолетних госпитализированы.

ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 17.08.2019
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
В Бурятии утонул сотрудник МЧС
В Бурятии утонул сотрудник МЧС
Происшествия, 17.08.2019
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам
Сыгравший в бурятском «Головаре» музыкант разбился на мотоцикле
Сыгравший в бурятском «Головаре» музыкант разбился на мотоцикле
Происшествия, 17.08.2019
Соболезнования родным Владимира Срабионова выразил бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
Происшествия, 17.08.2019
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием  Михахановым
В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина
В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина
Происшествия, 17.08.2019
Престарелый водитель устроил тройное ДТП
Таксист из Братска, выполняя заявку фирмы, стал жертвой аферистов
Таксист из Братска, выполняя заявку фирмы, стал жертвой аферистов
Происшествия, 17.08.2019
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Улан-удэнка разбила машину, влетев под «КамАЗ»
Улан-удэнка разбила машину, влетев под «КамАЗ»
Происшествия, 17.08.2019
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером
В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером
Происшествия, 17.08.2019
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»
В Бурятии домушник украл краску
В Бурятии домушник украл краску
Происшествия, 17.08.2019
В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах
Трое подростков в Бурятии обчистили дачу
Трое подростков в Бурятии обчистили дачу
Происшествия, 17.08.2019
В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку
В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике
В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, 17.08.2019
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров
В Бурятии убийцы фермеров-иркутян пытались обжаловать приговор
В Бурятии убийцы фермеров-иркутян пытались обжаловать приговор
Происшествия, 17.08.2019
Четверо мужчин, учинивших жестокую расправу над фермерами, получили крупные сроки
Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев
Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев
Происшествия, 17.08.2019
За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ в ДТП погиб подросток
В Улан-Удэ в ДТП погиб подросток
Происшествия, 16.08.2019
Его приятель за рулём «Тойоты» врезался в дерево

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^