В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина









В пятницу, 17 августа около 14.30 часов на улице Воровского в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.81-летний мужчина, управляя Toyota Platz красного цвета, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулём которого ехала беременная женщина. От удараVolkswagen врезался в Honda CR-V под управлением молодого человека.В результате ДТП водители не пострадали. Вскоре выяснилось, что у пожилого водителя «Тойоты» ещё и нет страхового полиса.