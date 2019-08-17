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В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина

В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Престарелый водитель устроил тройное ДТП

В пятницу, 17 августа около 14.30 часов на улице Воровского в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.

81-летний мужчина, управляя Toyota Platz красного цвета, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулём которого ехала беременная женщина. От удараVolkswagen врезался в Honda CR-V под управлением молодого человека.

В результате ДТП водители не пострадали. Вскоре выяснилось, что у пожилого водителя «Тойоты» ещё и нет страхового полиса.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ девушка-водитель разбила свой автомобиль в столкновении с «КамАЗом».

ДТП
 
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