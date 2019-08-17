В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина

Престарелый водитель устроил тройное ДТП
В пятницу, 17 августа около 14.30 часов на улице Воровского в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.
81-летний мужчина, управляя Toyota Platz красного цвета, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулём которого ехала беременная женщина. От удараVolkswagen врезался в Honda CR-V под управлением молодого человека.
В результате ДТП водители не пострадали. Вскоре выяснилось, что у пожилого водителя «Тойоты» ещё и нет страхового полиса.
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»
В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием Михахановым
В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров
Четверо мужчин, учинивших жестокую расправу над фермерами, получили крупные сроки
За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело
Его приятель за рулём «Тойоты» врезался в дерево
Начата доследственная проверка
Подземный толчок зафиксирован в 100 км от Байкала
На ней он отправился в родной город
Стражи порядка разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя
Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки