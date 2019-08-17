Улан-удэнка разбила машину, влетев под «КамАЗ»

Девушка, устроившая аварию, работает учителем
В субботу около 12 часов дня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка на «Тойоте Раум», выезжая на главную дорогу, врезалась в «КамАЗ», гружённый пиломатериалом. Легковушка буквально «залетела» под прицеп грузовика.
К счастью, сама девушка-водитель не получила травм. Её машина полностью разбита.
Виновница аварии поделилась с очевидцами, что работает учителем русского языка и литературы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в ДТП погиб 14-летний парень
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Девушка, устроившая аварию, работает учителем
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