 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером

В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»

Накануне, 16 августа, в 14.20 часов на улице Жердева в Улан-Удэ в ДТП попал парень на мопеде. Всё произошло напротив магазина «Гвоздь». 




Очевидцы рассказывают, что пожилой мужчина за рулём Toyota Highlander выезжал с прилегающей дороги, когда совершил столкновение с мопедом.

От удара водителя двухколёсного транспорта откинуло, мопед перевернулся. К счастью, молодой человек не пострадал. А вот его мопеду причинён серьёзный механический ущерб. 




Виновник аварии свою вину признал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ в ДТП погиб 14-летний пассажир.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии домушник украл краску
В Бурятии домушник украл краску
Происшествия, 17.08.2019
В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах
Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
Происшествия, 17.08.2019
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием  Михахановым
Трое подростков в Бурятии обчистили дачу
Трое подростков в Бурятии обчистили дачу
Происшествия, 17.08.2019
В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку
В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике
В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, 17.08.2019
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров
Убийцы фермеров-иркутян из Бурятии пытались обжаловать приговор
Убийцы фермеров-иркутян из Бурятии пытались обжаловать приговор
Происшествия, 17.08.2019
Четверо мужчин, учинивших жестокую расправу над фермерами, получили крупные сроки
Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев
Улан-удэнка фиктивно прописала у себя четырёх иностранцев
Происшествия, 17.08.2019
За фиктивную прописку на улан-удэнку возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ в ДТП погиб подросток
В Улан-Удэ в ДТП погиб подросток
Происшествия, 16.08.2019
Его приятель за рулём «Тойоты» врезался в дерево
В Бурятии утром произошло землетрясение
В Бурятии утром произошло землетрясение
Происшествия, 16.08.2019
Подземный толчок зафиксирован в 100 км от Байкала 
В Иркутске водитель сбил мужчину и скрылся
В Иркутске водитель сбил мужчину и скрылся
Происшествия, 16.08.2019
Стражи порядка разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя 
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 16.08.2019
Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки 
Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника
Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника
Происшествия, 16.08.2019
Она затаила на него обиду после пьяной ссоры
В Иркутске в ходе погони задержали нетрезвого лихача
В Иркутске в ходе погони задержали нетрезвого лихача
Происшествия, 15.08.2019
В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^