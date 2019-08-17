В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером





















Виновник аварии свою вину признал.



Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ



Виновник аварии свою вину признал.Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ в ДТП погиб 14-летний пассажир

Накануне, 16 августа, в 14.20 часов на улице Жердева в Улан-Удэ в ДТП попал парень на мопеде. Всё произошло напротив магазина «Гвоздь».Очевидцы рассказывают, что пожилой мужчина за рулём Toyota Highlander выезжал с прилегающей дороги, когда совершил столкновение с мопедом.От удара водителя двухколёсного транспорта откинуло, мопед перевернулся. К счастью, молодой человек не пострадал. А вот его мопеду причинён серьёзный механический ущерб.