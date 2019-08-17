В Улан-Удэ мопед перевернулся после столкновения с кроссовером

ДТП с участием мопеда произошло напротив «Гвоздя»
Накануне, 16 августа, в 14.20 часов на улице Жердева в Улан-Удэ в ДТП попал парень на мопеде. Всё произошло напротив магазина «Гвоздь».
Очевидцы рассказывают, что пожилой мужчина за рулём Toyota Highlander выезжал с прилегающей дороги, когда совершил столкновение с мопедом.
От удара водителя двухколёсного транспорта откинуло, мопед перевернулся. К счастью, молодой человек не пострадал. А вот его мопеду причинён серьёзный механический ущерб.
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