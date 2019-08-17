В Бурятии домушник украл краску

В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах



В дежурную часть отдела полиции Заиграевского района обратился 45- летний местный житель, у которого из дома украли несколько банок краски, велосипедные колёса и одежду. Ущерб составил более двух тысяч рублей.



В тот же день с заявлением о краже в отдел полиции обратился другой местный житель. Он рассказал полицейским о том, что у него из дома похитили печное литьё. Ущерб составил 6 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что в доме постоянно не живёт, лишь иногда приходит проверить.



Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали не работающего 36-летнего местного жителя.



Установлено, что он около года назад проживал в доме, откуда впоследствии украл печное литьё. Ранее он судим за преступления против личности и имущественные преступления.



Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



