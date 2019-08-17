В Заиграевском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в квартирных кражах
В дежурную часть отдела полиции Заиграевского района обратился 45- летний местный житель, у которого из дома украли несколько банок краски, велосипедные колёса и одежду. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
В тот же день с заявлением о краже в отдел полиции обратился другой местный житель. Он рассказал полицейским о том, что у него из дома похитили печное литьё. Ущерб составил 6 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что в доме постоянно не живёт, лишь иногда приходит проверить.
Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали не работающего 36-летнего местного жителя.
Установлено, что он около года назад проживал в доме, откуда впоследствии украл печное литьё. Ранее он судим за преступления против личности и имущественные преступления.
Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии домушник украл краску
Происшествия, Фото:
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