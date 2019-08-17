Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием Михахановым
Об инциденте, который на днях приключился с фотографом из Японии в Улан-Удэ, рассказал прославленный бывший сумоист Анатолий Михаханов. Он и его гость из Японии Масанобу-сан застряли в лифте больше чем на полчаса. Происшествие оба восприняли с юмором, а Анатолий опубликовал фотографию с улыбающимся японцем из того самого лифта на своей странице в Instagram.
«Приехал из Японии фотограф и пригласил я его к себе в гости, зашли мы с ним вдвоём в лифт и застряли, просидели в нём 30-40 минут. Самое главное, что японец остался довольный, для него застрять в лифте, думаю, это первый и последний случай. Говорит, вернусь обратно на малую родину и буду рассказывать историю застревания в лифте своим японским друзьям. Ну хоть не забудет свой первый в жизни приезд в Бурятию и вообще в Россию», - с обычным для себя позитивом об этой истории рассказал Анатолий Михаханов.
По словам Анатолия, Масанобу-сан в застрявшем лифте смеялся. «Видимо, от шока, не понимал, что такое может быть», - добавил бывший профессиональный сумоист. К счастью, свет в лифте не отключали.
«Для японца нонсенс застрять в лифте», «Не каждому дано застрять в лифте, тем более с Анатолием! Зато от души поболтали за это время», «Новые приключения японца в России, Бурятии!» - комментируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Анатолий Михаханов принял участие в забаве, которая захватила весь мир – люди состаривали себя через приложение FaceApp. Также этим летом Анатолий снялся в видеоклипе на песню «Ульгэр», которая входит в третий диск детской вокальный студии «Мунгэн хонхонууд».
Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
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