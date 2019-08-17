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Убийцы фермеров-иркутян из Бурятии пытались обжаловать приговор

Убийцы фермеров-иркутян из Бурятии пытались обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Четверо мужчин, учинивших жестокую расправу над фермерами, получили крупные сроки

В феврале 2019 года вынесли приговор четырём жителям Бурятии, которые в Джидинском районе расстреляли фермеров из Иркутской области. Осуждённые получили 74 года лишения свободы на четверых. С решением суда они не согласились и пытались его обжаловать, дойдя до Верховного суда России.

- Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации приговор Верховного суда Бурятии от 12 февраля 2019 года оставлен без изменения. Апелляционные жалобы осуждённых и их защитников оставлены без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», громкое убийство произошло весной 2017 года. Двое фермеров из Слюдянки подали объявление о скупке скота. «Продавцы», которыми были убийцы, нашлись в Джидинском районе Бурятии. Они заманили фермеров сюда выгодными ценами. Скупщики коров приехали в Бурятию, взяв для сделки 300 тысяч рублей наличными.

Жертв увели за пределы села Петропавловка и расстреляли из ружей в ноги, а затем в головы. Перед расправой один из фермеров успел позвонил брату, крикнув ему: «Нас убивают!» Затем брат услышал звуки выстрелов и голоса незнакомцев, говоривших о деньгах.

Убийцами оказались уроженцы Закаменского района, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров 300 тысяч рублей. Преступники не сумели оказать сопротивления полицейским, так как были застигнуты врасплох.

В итоге один из них получил 24 года лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, остальной части срока наказания в исправительной колонии особого режима. Ещё один осуждённый сел на 23 года, 5 первых лет в тюрьме, затем его ждёт колония особого режима.

Третий получил 15 лет колонии строгого режима, четвёртый – 11 лет колонии строгого режима.

- Приговор суда вступил в законную силу, обращен к исполнению, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
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